Фанфик про Цунь Лао и бой с Шан Цуном, вселенная МК

Тишина перед турниром Ночь опустилась над Внешним миром, но тишина здесь никогда не была полной. Ветер проходил между чёрными башнями, шевелил сухие травы и приносил с собой запах пепла.
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