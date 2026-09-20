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Фанфик про Цунь Лао и бой с Шан Цуном, вселенная МК

Фанфик про Цунь Лао и бой с Шан Цуном, вселенная МК

Тишина перед турниром Ночь опустилась над Внешним миром, но тишина здесь никогда не была полной. Ветер проходил между чёрными башнями, шевелил сухие травы и приносил с собой запах пепла.

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