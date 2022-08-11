Полицейские в Республике Хакасия установили томича, обманувшего абаканца под предлогом продажи автомобиля

В апреле в дежурную часть УМВД России по г. Абакану обратился местный житель 1998 года рождения. Сотрудникам полиции заявитель рассказал, что на популярном Интернет-сайте купли-продажи нашел объявление о реализации автомобиля отечественного производства.

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