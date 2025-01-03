Капризная весна снова рискует ударить по орловским садам

Погода, как известно, дама очень капризная. Предсказать её поведение — задача не из простых. Однако в прошлом году синоптикам это удалось: специалисты Гидрометцентра России пообещали жителям ЦФО раннюю, тёплую и продолжительную весну с возможными аномалиями.