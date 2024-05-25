Малькевич: Украина сбрасывает воду с ДнепроГЭС для замедления успехов ВС РФ

Украинские власти начали сбрасывать воду с плотины на ДнепроГЭС, чтобы замедлить успехи ВС России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты (ОП) РФ Александра Малькевича.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии