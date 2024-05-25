Малькевич: Украина сбрасывает воду с ДнепроГЭС для замедления успехов ВС РФ

Украинские власти начали сбрасывать воду с плотины на ДнепроГЭС, чтобы замедлить успехи ВС России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты (ОП) РФ Александра Малькевича.