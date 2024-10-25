Всё-таки Крылов велик, а его басни бессмертны. «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать» – это история на все времена.
Иноагенты, ЕСПЧ, Спортлото и Лига сексуальных реформ
Комментарии
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Sergiy Che
А ведь совсем недавно Россия рально по приговору этого вражьего суда всяким бандосам и иноагентам бабла выплачивала немерянно... Трудно им от такого отвыкнуть то!)))
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9 час.
Вера смелых
Кому, например, и сколько? С пруфами любой коммент выглядит веско и солидно... а так...
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3 час.
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