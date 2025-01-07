Дочь погибла, мать в больнице. Ночной пожар унес жизнь несовершеннолетней в Приморье

В Кавалеровском районе Приморья 17-летняя девушка погибла в пожаре. Жуткое происшествие произошло в ночь с 6 на 7 января, а рассказали о его подробностях в МЧС России по Приморскому краю, сообщает PRIMPRESS.
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