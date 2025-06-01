«Страшный» вагон, который оказался уютным домом: как американец разрушил мифы о русском плацкарте Ирина ВальковаКогда речь заходит о российских поездах, особенно о плацкартных вагонах, многие представляют себе нечто из фильма ужасов: скрипящие полки, храпящих соседей, неловкость и суровую проводницу с лицом, не терпящим возражений.