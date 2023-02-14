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Загитова показала последнюю репетицию вокального номера перед шоу «Влюбленные в фигурное катание»: «Уже сегодня. Кто прийдет?»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала последнюю репетицию вокального номера, который она представит на шоу «Влюбленные в фигурное катание».

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