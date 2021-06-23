Украинский защитник Иван Ордец заявил, что не жалеет о переходе в РПЛ

В интервью "Газете.Ru" защитник московского "Динамо" Иван Ордец рассказал о планах на сезон, об украинских друзьях - болельщиках и игроках, вспомнил дебют в составе сборной Украины, а также оценил выступления украинцев и россиян на Евро-2020.