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Украинский защитник Иван Ордец заявил, что не жалеет о переходе в РПЛ

Украинский защитник Иван Ордец заявил, что не жалеет о переходе в РПЛ

В интервью "Газете.Ru" защитник московского "Динамо" Иван Ордец рассказал о планах на сезон, об украинских друзьях - болельщиках и игроках, вспомнил дебют в составе сборной Украины, а также оценил выступления украинцев и россиян на Евро-2020.

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