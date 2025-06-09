Экоактивистка Грета Тунберг заявила, что её похитили власти Израиля

Известная шведская экоактивистка 22-летняя Грета Тунберг обвинила израильские власти в похищении. Видео с её заявлением опубликовано коалицией «Флотилия свободы» (The Freedom Flotilla Coalition) в соцсети X.
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