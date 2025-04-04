В Воронеже пенсионер пострадал из-за столкновения автомобиля с автобусом

Инцидент случился сегодня, около 8:10 у дома № 3 по Московскому проспекту. Предварительно, 62-летний местный житель на автомобиле «Ниссан Альмера» на перекрестке с улицей Урицкого не предоставил преимущества автобусу «Нефаз» под управлением 53-летнего воронежца, в результате чего столкнулся с ним.
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