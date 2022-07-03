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Советник главы МВД Украины Андрусив заявил, что свободное ношение пистолетов в стране могут разрешить к осени

Советник главы МВД Украины Андрусив заявил, что свободное ношение пистолетов в стране могут разрешить к осени

Советник главы МВД Украины Виктор Андрусив заявил утром в воскресенье, 3 июля, что уже летом или осенью в стране может быть принят закон, который позволит украинцам свободно носить оружие.

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