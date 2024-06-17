Арестованный во Владивостоке за кражу американский военный Блэк частично признал вину

Американский военный Гордон Блэк, который был арестован во Владивостоке по обвинению в краже, заявил в ходе прошедшего 17 июня второго заседания в Первомайском районном суде, что частично признает предъявленное ему обвинение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии