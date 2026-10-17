Евро может столкнуться с кризисом из-за высокого внешнего долга стран Европейского союза (ЕС). Об этом заявила глава министерства финансов Швейцарии Карин Келлер-Зуттер в эфире радиостанции SRF.
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