Улица Ленина в Тюмени встала на капремонт: как объехать и пройти

В историческом центре Тюмени продолжают капитальный ремонт одной из главных магистралей города. Работы второго этапа раскинулись на участке от улицы Ленина, 37, до перекрестка с улицей Первомайской, вблизи Цветного бульвара.
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