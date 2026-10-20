В начале 1960-х Китай получил партию истребителей МиГ-21Ф-13 и документацию для их производства. Однако в течение длительного периода времени довести до приемлемого уровня выпускаемые в КНР самолёты не удавалось.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Россия ждёт от Ни...
- Запреты для всех,...
- Преподаватель кол...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым