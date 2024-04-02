Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Украинские советы для Индии

Украинские советы для Индии

> Тесные связи Индии с Россией основаны на «советском наследии», которое «испаряется», заявил министр иностранных дел Украины, призвав Нью-Дели поддержать Киев > Кулеба также сказал, что Индия должна быть обеспокоена углублением связей России с Китаем, который находится в напряженном пограничном конфликте со своим южным соседом Индией.

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