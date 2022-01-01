Нарышкин поздравил РЕН ТВ с юбилеем

Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин поздравил РЕН ТВ с 25-летним юбилеем. В своем обращении он подчеркнул, что в динамично развивающемся медиапространстве телеканал уже четверть века оставаться интересными для зрителей.