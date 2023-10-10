ARER: вымирание грозит 77% пока неописанным видам флоры

Каждые три из четырех пока неописанных видов растений уже находится под угрозой исчезновения. Об этом говорится в новом докладе "Состояние мира" международной научной группы под руководством ученых Королевских ботанических садов Кью (RBG Kew) в Великобритании, опубликованном в научном журнале Annual Review of Environment and Resources (ARER).