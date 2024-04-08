Воды Сены назвали непригодными для олимпийских заплывов

Неправительственная организация Surfrider Foudation выразила обеспокоенность по поводу качества воды Сены, где должны пройти несколько олимпийских мероприятий, после проведения шестимесячной кампании по отбору проб.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии