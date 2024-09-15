«Я не пошёл бы». Как гоночный инженер не пустил Шарля Леклера в туалет

«Я не пошёл бы». Как гоночный инженер не пустил Шарля Леклера в туалетFerrariВ Сети появился забавный фрагмент радиопереговоров Шарля Леклера со своим гоночным инженером Брайаном Боцци на Гран При Азербайджана.