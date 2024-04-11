Сенатор Пушков: в США осознают, что исключить Крым из состава России невозможно

Власти США понимают, что исключить Крым из состава Российской Федерации невозможно. Об этом в своем Telegram-канале заявил член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя слова помощника шефа Пентагона Селесты Уолландер об исключении полуострова из состава России.
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