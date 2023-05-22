В Самарской области ребенка госпитализировали после наезда автомобиля

Дорожное происшествие случилось вечером 21 мая. Потерпевшему потребовалась медцинская помощь.Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, в Чапаевске водитель автомобиля марки Хендай Солярис осуществлял движение по улице Новостроительной.
Дорожное происшествие случилось вечером 21 мая. Потерпевшему потребовалась медцинская помощь.Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, в Чапаевске водитель автомобиля марки Хендай Солярис осуществлял движение по улице Новостроительной.
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