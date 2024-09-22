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Неревнивая: Валерия дала новое дыхание старой жизни

Неревнивая: Валерия дала новое дыхание старой жизни

Молодые звезды споют хиты певицы на новый лад. из личного архива Валерии В прошлом году, к юбилею, певица выпустила альбом из своих песен, которые записали молодые исполнители в собственных, порой неожиданных, аранжировках.

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