Неревнивая: Валерия дала новое дыхание старой жизни

Молодые звезды споют хиты певицы на новый лад. из личного архива Валерии В прошлом году, к юбилею, певица выпустила альбом из своих песен, которые записали молодые исполнители в собственных, порой неожиданных, аранжировках.
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