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Дзен Дневник

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Как будут повышаться пенсии в ближайшие два года: что известно на сегодняшний день

Как будут повышаться пенсии в ближайшие два года: что известно на сегодняшний день

Ежегодная индексация пенсий закреплена на законодательном уровне — поэтому уже сейчас, опираясь на уже действующие нормативные акты, а также официально опубликованные законопроекты, можно говорить о том, как будут повышаться пенсии в ближайшие два года.

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