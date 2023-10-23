Как будут повышаться пенсии в ближайшие два года: что известно на сегодняшний день

Ежегодная индексация пенсий закреплена на законодательном уровне — поэтому уже сейчас, опираясь на уже действующие нормативные акты, а также официально опубликованные законопроекты, можно говорить о том, как будут повышаться пенсии в ближайшие два года.
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