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Царьград

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Пожарные потушили пожар в строящейся многоэтажке на Сахалине

Пожарные потушили пожар в строящейся многоэтажке на Сахалине

В городе Долинске на Сахалине произошел пожар в строящейся многоэтажке.В главном управлении МЧС Сахалинской области сообщили, что первый пожарный расчет прибыл через 3 минуты после сигнала диспетчера.

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