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Премьер Японии Кисида отправился с визитом на Украину, где встретится с президентом Зеленским

Премьер Японии Кисида отправился с визитом на Украину, где встретится с президентом Зеленским

Руководитель японского правительства Фумио Кисида отправился с визитом на Украину, где встретится с президентом бывшей советской республики Владимиром Зеленским.

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