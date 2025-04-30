Ямал принял лучших мастеров искусства России

Культурный десант из семи ведущих деятелей искусства России завершил серию мастер-классов на Ямале. Проект, реализуемый в рамках государственной программы «Основные направления развития культуры», подарил юным талантам возможность получить знания от признанных мастеров.
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