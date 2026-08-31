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Фармпром России - новости и события

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Россельхознадзор назвал возможное нарушение технологии в ситуации с «Мультиканом-8»

Россельхознадзор назвал возможное нарушение технологии в ситуации с «Мультиканом-8»

Окончательные выводы будут сделаны после проверки предприятия и лабораторных исследований образцов препаратов.

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