Будьте здоровы: что должно быть в новогодней аптечке

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. В новогодней аптечке обязательно должны быть жаропонижающие препараты, пластыри и стерильные бинты, перекись водорода и йод, а также средства для восстановления водно-солевого баланса.
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