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Корнеев о «Динамо»: «В тройке их не будет, это уже понятно. Очень большая проблема с защитниками, но в клубе ничего не делают»

После 11 туров команда под руководством Марцела Лички занимает 5-е место в таблице с 20 очками. Отставание от лидеров – «Краснодара» и «Локомотива» – составляет 7 очков.

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