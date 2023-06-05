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Выплаты страховщиков по ОСАГО для такси превышают сборы четвертый год подряд

Выплаты страховщиков по ОСАГО для такси превышают сборы четвертый год подряд

Центробанк России подсчитал, что выплаты страховщиков по договорам обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) для автомобилей такси, которые были оформлены с 2018 по 2020 годы, составили чуть более восьми миллиардов рублей.

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