Выплаты страховщиков по ОСАГО для такси превышают сборы четвертый год подряд

Центробанк России подсчитал, что выплаты страховщиков по договорам обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) для автомобилей такси, которые были оформлены с 2018 по 2020 годы, составили чуть более восьми миллиардов рублей.
Центробанк России подсчитал, что выплаты страховщиков по договорам обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) для автомобилей такси, которые были оформлены с 2018 по 2020 годы, составили чуть более восьми миллиардов рублей.
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