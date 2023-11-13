Китай призвал страны G7 придерживаться своих заявлений о выстраивании конструктивных отношений с Пекином

Пекин, 10 ноября /Синьхуа/ -- Страны "Группы семи" /G7/ должны реально претворять в жизнь свои заявления о построении конструктивных и стабильных отношений с Китаем и не препятствовать его экономическому прогрессу и развитию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)