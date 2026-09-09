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Татар-информ

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Татарстан представит промышленный потенциал на «ИННОПРОМ. Индия»

Татарстан представит промышленный потенциал на «ИННОПРОМ. Индия»

Рендеры стенда Татарстана на выставке «ИННОПРОМ. Индия», которая проводится впервые с 9 по 11 сентября Фото: пресс-служба Минпромторга РТ Татарстан представит промышленный, научный и технологический потенциал на международной выставке «ИННОПРОМ.

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