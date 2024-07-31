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Киевский политолог: Генеральная битва будет не в Донбассе, а Вашингтоне

Киевский политолог: Генеральная битва будет не в Донбассе, а Вашингтоне

Исход американских президентских выборов сегодня намного судьбоноснее для Украины, чем любое сражение на земле.

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Комментарии
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Галина Чужая
Кто бы ни пришёл к власти в США  НИЧЕГО не изменится!! Как  гнали оружие Украине так и продолжат как бы  ни вещали, что с приходом Трампа  Украине ничего не достанется. Предвыборные обещания ничего не значат - главное в кресло сесть.  Практические США &quot;помогая&quot; Украине фактически помогает своему ВПК выбраться из ямы. Поэтому  всё останется как было - если ещё хуже чего не придумают в наш огород.
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