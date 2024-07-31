Исход американских президентских выборов сегодня намного судьбоноснее для Украины, чем любое сражение на земле.
Киевский политолог: Генеральная битва будет не в Донбассе, а Вашингтоне
Комментарии
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Галина Чужая
Кто бы ни пришёл к власти в США НИЧЕГО не изменится!! Как гнали оружие Украине так и продолжат как бы ни вещали, что с приходом Трампа Украине ничего не достанется. Предвыборные обещания ничего не значат - главное в кресло сесть. Практические США "помогая" Украине фактически помогает своему ВПК выбраться из ямы. Поэтому всё останется как было - если ещё хуже чего не придумают в наш огород.
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