Киевский политолог: Генеральная битва будет не в Донбассе, а Вашингтоне

Галина Чужая

Кто бы ни пришёл к власти в США НИЧЕГО не изменится!! Как гнали оружие Украине так и продолжат как бы ни вещали, что с приходом Трампа Украине ничего не достанется. Предвыборные обещания ничего не значат - главное в кресло сесть. Практические США "помогая" Украине фактически помогает своему ВПК выбраться из ямы. Поэтому всё останется как было - если ещё хуже чего не придумают в наш огород.