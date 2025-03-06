Дрэймонд Грин: «Никто в истории НБА не требовал такого внимания и планирования в защите, как Стеф Карри»

«100% достоин упоминания. Когда речь идет о том, что он делает на баскетбольной площадке. Со всем уважением к Леброну Джеймсу и Майклу Джордану, никто в истории НБА не требовал столько внимания и планирования в защите, сколько требует Стеф Карри.