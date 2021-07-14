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Самарский Дворец спорта откроют в сентябре

За время реконструкции Дворец спорта прошел через серьезную модернизацию. Здесь построена арена на 5 000 мест, оборудованы тренировочные залы для хоккея, баскетбола, появилась первая в Самарской области специализированная площадка для керлинга.

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