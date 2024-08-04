ГИБДД предупредила об эвакуации автомобилей перед пешеходными переходами в Петрозаводске

Автомобили, припаркованные перед пешеходными переходами с нарушением ПДД, будут эвакуироваться на штрафстоянку, сообщили ГИБДД Ответственность предусмотрена за остановку или стоянку транспортных средств на пешеходном переходе или ближе 5 метров.