ГИБДД предупредила об эвакуации автомобилей перед пешеходными переходами в Петрозаводске

Автомобили, припаркованные перед пешеходными переходами с нарушением ПДД, будут эвакуироваться на штрафстоянку, сообщили ГИБДД Ответственность предусмотрена за остановку или стоянку транспортных средств на пешеходном переходе или ближе 5 метров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии