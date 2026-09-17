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Мерц может предпочесть отставке борьбу за пост канцлера

Мерц может предпочесть отставке борьбу за пост канцлера

Канцлер Германии Фридрих Мерц, вероятно, будет стремиться сохранить свой пост, несмотря на ослабление позиций после региональных выборов в Саксонии-Анхальте.

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