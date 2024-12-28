Фронт и тыл Великой Отечественной Войны на снимках

Великую Отечественную войну снимали 257 фронтовых кинооператоров. По воспоминаниям многих постоянное передвижение на всех видах транспорта - от кабин бомбардировщиков «У-2» до танков, самоходок, попутных грузовиков и пешего хода.
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