Жительница алтайского села перевела мошенникам 650 тысяч рублей

Сначала женщину безуспешно попытались обмануть под предлогом получения выплат, а потом это удалось сделать, убедив оформить виртуальную карту В Алтайском крае 44-летняя жительница Зонального района отдала мошенникам 650 тысяч рублей, сообщили в МВД региона.