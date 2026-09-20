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ТАСС

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Посольство РФ в Молдавии рассчитывает на активность избирателей на выборах в Госдуму

Посольство РФ в Молдавии рассчитывает на активность избирателей на выборах в Госдуму

КИШИНЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Посол РФ в Кишиневе Олег Озеров рассчитывает на активное участие российских граждан, проживающих в Молдавии, в голосовании на выборах в Госдуму.

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