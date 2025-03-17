В США от ударов стихии погибли 36 человек

В результате штормов и торнадо, обрушившихся на США, погибли 36 человек. Как сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в социальной сети Truth Social, стихия затронула "многие штаты на Юге и Среднем Западе", в понедельник, 17 марта, ТАСС.