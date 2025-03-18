Экс-футболист "Спартака" Квинси Промес принял ислам

Бывший футболист московского "Спартака" Квинси Промес принял ислам, передает Mash. Такое решение игрок принял после того как московский клуб не стал продлевать с ним контракт из-за того, что футболист не мог покинуть ОАЭ.
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