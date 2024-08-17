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Дмитрий Ростов. Как IT-гиганты воюют против России

Дмитрий Ростов. Как IT-гиганты воюют против России

Зарубежная военно-биологическая инфраструктура Минобороны США и НАТО продолжает разрастатьсяТехногиганты превратили Украину в военную лабораторию искусственного интеллекта (ИИ) уже к началу 2024 года и теперь увязывают эти разработки с ведением биологической войны.

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