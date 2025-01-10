AMD заявляет, что «ужасный продукт» Intel вызывает дефицит Ryzen 9 9800X3D

На небольшом круглом столе с руководителями AMD на выставке CES 2025 в Лас-Вегасе мы попросили компанию рассказать о продолжающемся дефиците флагманского процессора Ryzen 9 9800X3D, оптимизированного для игр, и о том, когда можно ожидать улучшения ситуации с поставками.
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