AMD заявляет, что «ужасный продукт» Intel вызывает дефицит Ryzen 9 9800X3D

На небольшом круглом столе с руководителями AMD на выставке CES 2025 в Лас-Вегасе мы попросили компанию рассказать о продолжающемся дефиците флагманского процессора Ryzen 9 9800X3D, оптимизированного для игр, и о том, когда можно ожидать улучшения ситуации с поставками.