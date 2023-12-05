Чебан: «Moldovagaz просит НАРЭ расследовать возможные рыночные манипуляции в Nordgaz Furnizare»

Компания Moldovagaz подала запрос в Национальное агентство регулирования энергетики (НАРЭ) и Совет по конкуренции (СК) с целью расследования возможного манипулирования рынком со стороны компании SRL Nordgaz Furnizare, аффилированной с группой Шора, которая обещала газ по тарифу 10 леев.