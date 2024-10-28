Игорь Николаев показал дочь-именинницу, живущую в США

Старшей дочери музыканта Игоря Николаева, Юлии исполнилось 46 лет. Дочь Юлия родилась в первом браке музыканта с подругой детства, Еленой Кудряшовой, с которой он прожил 13 лет, прежде чем встретил молодую Наташу Порывай.