«Изъяли более 200 собак». В Приморье полиция устроила облаву на собачий приют

В Приморье произошла громкая история, взбудоражившая зоозащитников и неравнодушных жителей края. Сотрудники полиции приехали в собачий приют «Балто» и потребовали закрыть объект, а также начали изымать животных.
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