Имя: Эмми Имя: На самом деле Эмми Национальность: американец Родилась: 4 января 2000 г. Страна: Лос-Анджелес, Калифорния, США Цвет волос: Коричневый Цвет глаз: Синий Рост: 5,2; 158 см Размер обуви: (США) 6,5 На самом деле Эмми Инстаграм – @actuallyisntemmy Инстаграм – @actuallyemmy #Actuallyemmy Actuallyemmy Модель: Actuallyemmy.